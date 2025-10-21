La biblioteca di Bene Vagienna: un servizio “rinato” e di qualità per i cittadini

Volontari e personale del Comune si prodigano da sempre nel rendere efficiente e funzionale la biblioteca di Bene Vagienna. Un servizio apprezzato, che registra numeri notevoli per quanto riguarda l’utenza e l’affluenza nel corso della settimana di apertura. La sede consente ai lettori di ritrovarsi e agi studenti di fare compiti e studiare all’interno.

La recente decisione di trasferire una parte della vecchia biblioteca di via XX settembre nel Palazzo Comunale si è rivelata vincente, come sottolinea il vice sindaco Rosaria Dogliani: "La scelta di trasferire la biblioteca nel Palazzo Comunale è stata vincente perchè collocandola al piano terreno e abbattendo le barriere architettoniche abbiamo messo a disposizione dei cittadini un servizio che era ormai quasi dimenticato ed ora, grazie ai volontari e al personale del Comune, è rinato”.

“Grazie ai contributi ricevuti per lo svecchiamento del patrimonio librario a cura del Ministero della Cultura, della Regione, dal Comune e dalla donazione di alcuni cittadini, abbiamo aumentato notevolmente la gamma e di conseguenza si è visto aumentare l'affluenza non solo dei nostri cittadini, ma anche utenti dei Comuni limitrofi”, approfondisce ancora Dogliani.

Attualmente la biblioteca conta quasi 8500 libri, suddivisi per categorie: storia, gialli, romanzi, narrativa, infanzia, elementari, medie, alta leggibilità, libri CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e fumetti. All’interno avvengono i prestiti dei libri, vi è uno spazio compiti e di lettura di fiabe per bambini, in sinergia con le insegnanti della scuola dell'Infanzia, nonché la consultazione di materiale documentario e il prestito inter-bibliotecario.

“La nostra biblioteca fa parte del sistema bibliotecario di Fossano che ci garantisce la catalogazione di tutti i libri acquistati – concludono dall’Amministrazione -. Il Comune di Bene Vagienna desidera ringraziare i volontari e il personale comunale che con il loro impegno, la loro dedizione e il loro lavoro ne garantiscono l'apertura. Il Comune continuerà a supportare e promuovere il servizio biblioteca, per garantire ai cittadini un luogo di cultura e aggregazione di alta qualità”.

La biblioteca è aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Aperte pomeridiane invece lunedì dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 14 alle 18.