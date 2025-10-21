Mattinate di festa per i bambini delle scuole di Niella e Vicoforte

Doppio appuntamento dedicato all'autunno nelle scuole.

A Niella Tanaro, mercoledì 15 ottobre, in occasione della castagnata organizzata dal Gruppo degli Alpini, i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria hanno potuto gustare le caldarroste: "Un bellissimo e gustoso momento di gioia e di continuità per i bambini. Grazie agli Alpini, alla loro disponibilità e gentilezza e a nonno Adriano per le sue riprese fotografiche. !".

Venerdì 17 ottobre è stata invece organizzata la castagnata con i bambini della scuola dell'infanzia di Vicoforte che hanno vissuto una mattinata autunnale all’insegna della tradizione, partecipando alla castagnata organizzata nel giardino della scuola.

Il momento di festa è stato reso possibile grazie alla collaborazione di alcuni nonni che, fornendo l'attrezzatura necessaria, hanno fatto cuocere i "mundaj".

I piccoli hanno così potuto osservare come le castagne si trasformano in caldarroste, apprezzandone il buon profumo e il gusto particolare.

"Un caloroso grazie - dicono le insegnanti - alle famiglie che hanno contribuito fornendo le castagne per la gioia di tutti e ai nonni che hanno contribuito con la loro attiva e preziosa presenza!".