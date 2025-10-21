Rifiuti, si amplia l’impianto Str di Sommariva del Bosco. La città di Bra apripista del nuovo servizio di raccolta porta a porta [FOTO]

Inaugurato oggi, martedì 21 ottobre, il nuovo cantiere che permetterà di ampliare gli spazi dell’impianto S.T.R. di frazione Agostinassi, in località Grangia 19 a Sommariva del Bosco, sede operativa del servizio City Recycler in funzione a Bra da qualche settimana.

Alla breve cerimonia hanno partecipato e sono intervenuti il sindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l’assessora Francesca Amato, il presidente del Consorzio Coabser Giuseppe Dacomo, il presidente di S.T.R. Gianmario Giolito, il direttore generale S.T.R Piero Bertolusso, il responsabile dei Servizi S.T.R. Daniele Veronese e una ventina di City Recycler, gli operatori che ogni giorno svolgono il servizio di raccolta differenziata nella città della Zizzola ormai da alcune settimane.

Alla semplice cerimonia erano presenti anche la vicesindaca di Sommariva del Bosco Cinzia Spagnolo, alcuni consiglieri comunali di entrambi i Comuni, Carlo Giordanengo del consiglio di amministrazione S.T.R. e Raffaele Grillo, dirigente della Ripartizione Finanziaria del Comune di Bra.

Sottolineata da entrambi i primi cittadini l’importanza di un’attività così importante svolta dal pubblico, come la raccolta dei rifiuti e dal presidente Giolito l’obiettivo strategico e il cambio di passo e di paradigma rispetto al passato, con S.T.R ormai braccio destro di Coabser nel lavoro quotidiano e negli obiettivi.

Bra è il primo fra i 54 comuni facenti parte di Coabser ad avere il servizio dei City Recycler, che pur essendo nelle fasi iniziali sta funzionando sempre meglio, grazie anche all’unità di intenti secondo il motto “gente contenta, rifiuto di qualità”, che sintetizza la necessità di una buona sinergia con i cittadini e il reciproco venirsi incontro, per avere un territorio sempre più pulito e un riutilizzo virtuoso dei rifiuti.

Ricordiamo che l’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) sito nella località Grangia di Sommariva Del Bosco tratta rifiuti solidi urbani per ridurne il volume, recuperare materiali e produrre combustibile solido secondario (CSS) da destinare a recupero energetico.