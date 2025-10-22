A Moretta l’ultimo saluto a Michele Barberis deceduto dopo un incidente con un trattore

Saranno celebrati domani, giovedì 23 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moretta i funerali Michele Barberis il 71enne deceduto, sabato 18 ottobre, in seguito a un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. Questa sera, mercoledì 22 ottobre, alle 20,30 nella medesima chiesa sarà recitato il rosario.

Agricoltore in pensione e appassionato ciclista, che nel pomeriggio di sabato stava percorrendo una delle sue abituali strade di campagna tra Moretta e il Saluzzese.

Il drammatico impatto è avvenuto contro un trattore poco dopo le 16, lungo la Sp663, nel tratto tra Saluzzo e Torre San Giorgio, all’altezza dell’incrocio con la provinciale per Scarnafigi.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato intubato, ma nonostante gli sforzi dei medici è spirato poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione a Moretta e nel circondario.

Lascia, il fratello Antonio con la moglie Margherita, i nipoti Marco con la moglie Stefania e Angela con il marito Maurizio ed i figli Federico ed Elena, cugini, amici e parenti tutti.