 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 ottobre 2025, 19:49

A Moretta l’ultimo saluto a Michele Barberis deceduto dopo un incidente con un trattore

Domani, giovedì 23 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale si terranno i funerali del 71enne agricoltore e appassionato ciclista, deceduto sabato scorso dopo un incidente in bicicletta. Questa sera, alle 20,30, la recita del rosario

Michele Barberis, aveva 71 anni

Michele Barberis, aveva 71 anni

Saranno celebrati domani, giovedì 23 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moretta i funerali Michele Barberis il 71enne deceduto, sabato 18 ottobre, in seguito a un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. Questa sera, mercoledì 22 ottobre, alle 20,30 nella medesima chiesa sarà recitato il rosario.

Agricoltore in pensione e appassionato ciclista, che nel pomeriggio di sabato stava percorrendo una delle sue abituali strade di campagna tra Moretta e il Saluzzese.

Il drammatico impatto è avvenuto contro un trattore poco dopo le 16, lungo la Sp663, nel tratto tra Saluzzo e Torre San Giorgio, all’altezza dell’incrocio con la provinciale per Scarnafigi.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato intubato, ma nonostante gli sforzi dei medici è spirato poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione a Moretta e nel circondario.

Lascia, il fratello Antonio con la moglie Margherita, i nipoti Marco con la moglie Stefania e Angela con il marito Maurizio ed i figli Federico ed Elena, cugini, amici e parenti tutti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium