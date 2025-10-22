Fiamme a Santo Stefano Belbo: incendio distrugge il tetto di un cascinale in località Santa Libera

Un violento incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi un cascinale di località Santa Libera, a Santo Stefano Belbo. Le fiamme, divampate intorno alle 13:45 hanno rapidamente coinvolto la copertura dell’abitazione, distruggendo circa 100 metri quadrati di tetto in legno.

L’edificio, disposto su due piani fuori terra e adibito interamente a civile abitazione, era occupato da una famiglia che, al momento dell’incendio, si trovava fortunatamente già all’esterno. Non si registrano feriti né intossicati, ma i danni strutturali risultano significativi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente numerose squadre dei Vigili del Fuoco: il distaccamento volontario di Santo Stefano Belbo, supportato dai colleghi di Alba (con il mezzo aereo Trid), Fossano, Nizza Monferrato e Canelli, quest’ultima con autobotte, autoscala e APS.

L’intervento, particolarmente complesso, ha richiesto parecchio lavoro per domare completamente le fiamme e poter procedere alla bonifica e messa in sicurezza dell’area. L’incendio, che si è sviluppato con grande rapidità, ha reso necessario l’impiego di più mezzi proprio per evitare la propagazione al cascinale attiguo.

Presenti sul posto anche la sindaca di Santo Stefano Belbo, Laura Capra, la polizia locale e i carabinieri, che hanno gestito le operazioni di supporto durante le fasi di spegnimento.

Le cause del rogo sono da accertare.





