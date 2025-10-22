Al via la terza edizione di Artico Club, la rassegna che porta al Teatro Politeama di Bra la musica dei Fine Before You Came e Massimo Silverio e la stand up di S eren a Bongiovanni

Al via la terza edizione di Artico Club, la rassegna di Artico Festival che anche quest’anno sarà l’occasione per passare insieme i mesi più freddi, riunendo pubblico e artisti in una dimensione intima e calorosa, trasformando il Teatro Politeama Boglione di Bra in un club, almeno perqualche sera. Quest’anno le persone che negli anni si sono affezionate adArtico e che vogliono sostenere ilprogetto, potranno farloprendendo parte alla campagna di crowdfundingsu Eppela. L’obiettivo è quello che da sempre anima l’associazione Switch On, che da anni organizzaArtico Festival e Artico Club: portare cultura in provincia, sperimentare, proporre nuovi artisti ediversi linguaggi espressivi. Tra le ricompense che si possono ottenere aderendo allacampagna, i biglietti per le singole date e l’abbonamento alla rassegna, oltre ad alcune formule pensate per rendere le serate ancora più speciali, aggiungendo allo spettacolo una cena tradizionale o semplicemente un aperitivo.

Artico Club è realizzato dall’associazione culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. La campagna di crowdfunding è realizzata sulla piattaforma Eppela, nell’ambito dell’iniziativa +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Al raggiungimento di 5.000 Euro di donazioni, laFondazione raddoppierà automaticamente la cifra a supporto dell’evento. Tutto quello che sarà raccolto servirà per coprire le spese necessarie per organizzare l’evento.

Il primo appuntamentocon Artico Club è fissato per sabato 6 dicembre con Auroro Borealo e il suo nuovo spettacolo Libri Brutti.I peggiori libri della nostra vita. “Tutti abbiamo in casa unlibro brutto. Perché i libri brutti ci dicono chi siamo”: questa è la premessa del nuovo spettacolo di Auroro Borealo che dalla seguitissima pagina Libri Brutti (oltre100.000 follower) ha creato un podcast di successo e un libro. Ma è nello show dal vivo che questi libri brutti diventano cult: oltre all’incredibile collezione di Auroro, il pubblico potrà infatti portare i propri libri bruttida casa componendo un improbabile archivio collettivo. Si passa al cantautorato con Massimo Silverio, chesabato 13 dicembre porta a Bra il SurtùmTour, dal titolo del suo secondo album pubblicato a inizio ottobre. Silverio scrive e canta principalmente nella sua lingua nativa, il carnico, variante antica della lingua friulana. La sua musica utilizza un personalissimo idioma fatto di poesia e suoni che si mescolano tra popolare o Club sarà l’unica data piemontese finora annunciata dei Fine Before You Came, una delle band emo/post-hardcore italiane più longeve e influenti, nata aMilano alla fine degli anni’90. Il concertoa Bra sarà un live speciale, costruito appositamenteper il teatro,e sarà basato sul loro ultimo album C'è ancora amore.

Biglietti e abbonamenti disponibili sulla piattaforma Eppela:https://www.eppela.com/projects/12030

ASSOCIAZIONE CULTURALE SWITCH ON

L'associazione Switch On realizza eventi e contribuisce all’arricchimento culturale del proprioterritorio dal 2012. A Bra organizza Artico Festival, che a giugno2026 festeggerà la sua decimaedizione, e Artico Club, la rassegna invernale al Teatro Politeama. Tra gli ospiti delle passateedizioni i musicisti Iosonouncane, Lucio Corsi, Coma_Cose, Colapesce, Margherita Vicario,Vasco Brondi, Venerus, Ditonellapiaga e gli stand up comedian Edoardo Ferrario, LucaRavenna, Giorgia Fumo, Yoko Yamada, Daniele Tinti e Stefano Rapone; oltre allo storytellerFederico Buffa eallo scrittore Paolo Nori. Da anni fa parte della giuria dei concorsi nazionaliPremio Buscaglione e Rock Contest.