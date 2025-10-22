 / Eventi

Al via la terza edizione di Artico Club, la rassegna che porta al Teatro Politeama di Bra la musica dei Fine Before You Came e Massimo Silverio e la stand up di S eren a Bongiovanni

Sulla piattaforma EPPELA la campagna di crowdfunding per sostenere il progetto

Fine Before You Came

Al via la terza edizione di Artico Club, la rassegna di Artico Festival che anche quest’anno sarà l’occasione per passare insieme i mesi più freddi, riunendo pubblico e artisti in una dimensione intima e calorosa, trasformando il Teatro Politeama Boglione di Bra in un club, almeno perqualche sera. Quest’anno le persone che negli anni si sono affezionate adArtico e che vogliono sostenere ilprogetto, potranno farloprendendo parte alla campagna di crowdfundingsu Eppela. L’obiettivo è quello che da sempre anima l’associazione Switch On, che da anni organizzaArtico Festival e Artico Club: portare cultura in provincia, sperimentare, proporre nuovi artisti ediversi linguaggi espressivi. Tra le ricompense che si possono ottenere aderendo allacampagna, i biglietti per le singole date e l’abbonamento alla rassegna, oltre ad alcune formule pensate per rendere le serate ancora più speciali, aggiungendo allo spettacolo una cena tradizionale o semplicemente un aperitivo. 

Artico Club è realizzato dall’associazione culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. La campagna di crowdfunding è realizzata sulla piattaforma Eppela, nell’ambito dell’iniziativa +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Al raggiungimento di 5.000 Euro di donazioni, laFondazione raddoppierà automaticamente la cifra a supporto dell’evento. Tutto quello che sarà raccolto servirà per coprire le spese necessarie per organizzare l’evento.

Il primo appuntamentocon Artico Club è fissato per sabato 6 dicembre con Auroro Borealo e il suo nuovo spettacolo Libri Brutti.I peggiori libri della nostra vita. “Tutti abbiamo in casa unlibro brutto. Perché i libri brutti ci dicono chi siamo”: questa è la premessa del nuovo spettacolo di Auroro Borealo che dalla seguitissima pagina Libri Brutti (oltre100.000 follower) ha creato un podcast di successo e un libro. Ma è nello show dal vivo che questi libri brutti diventano cult: oltre all’incredibile collezione di Auroro, il pubblico potrà infatti portare i propri libri bruttida casa componendo un improbabile archivio collettivo. Si passa al cantautorato con Massimo Silverio, chesabato 13 dicembre porta a Bra il SurtùmTour, dal titolo del suo secondo album pubblicato a inizio ottobre. Silverio scrive e canta principalmente nella sua lingua nativa, il carnico, variante antica della lingua friulana. La sua musica utilizza un personalissimo idioma fatto di poesia e suoni che si mescolano tra popolare o Club sarà l’unica data piemontese finora annunciata dei Fine Before You Came, una delle band emo/post-hardcore italiane più longeve e influenti, nata aMilano alla fine degli anni’90. Il concertoa Bra sarà un live speciale, costruito appositamenteper il teatro,e sarà basato sul loro ultimo album C'è ancora amore.

Biglietti e abbonamenti disponibili sulla piattaforma Eppela:https://www.eppela.com/projects/12030

ASSOCIAZIONE CULTURALE SWITCH ON

L'associazione Switch On realizza eventi e contribuisce all’arricchimento culturale del proprioterritorio dal 2012. A Bra organizza Artico Festival, che a giugno2026 festeggerà la sua decimaedizione, e Artico Club, la rassegna invernale al Teatro Politeama. Tra gli ospiti delle passateedizioni i musicisti Iosonouncane, Lucio Corsi, Coma_Cose, Colapesce, Margherita Vicario,Vasco Brondi, Venerus, Ditonellapiaga e gli stand up comedian Edoardo Ferrario, LucaRavenna, Giorgia Fumo, Yoko Yamada, Daniele Tinti e Stefano Rapone; oltre allo storytellerFederico Buffa eallo scrittore Paolo Nori. Da anni fa parte della giuria dei concorsi nazionaliPremio Buscaglione e Rock Contest.

