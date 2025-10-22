“Lo stato di salute delle cooperative cuneesi”: lunedì 27 ottobre la presentazione del rapporto 2024/2025

Lunedì 27 ottobre, alle 15.30 nel Salone consiliare della Camera di Commercio di Cuneo in via Emanuele Filiberto 3, si terrà la presentazione del rapporto “Lo stato di salute delle cooperative in provincia di Cuneo 2024/2025”, un’indagine realizzata col supporto di Unioncamere Piemonte.
Dopo i saluti introduttivi del presidente Luca Crosetto, toccherà a Fiorenza Barbero, dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio, illustrare i risultati della ricerca.
Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle principali organizzazioni cooperative piemontesi: Mario Sacco (Confcooperative Piemonte Sud), Renzo Brussolo (Legacoop Piemonte), Vittorio Marabotto (UE.Coop Piemonte) e Giuseppe D’Anna (AGCI Piemonte).
Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Durando, consigliere della Camera di Commercio con delega alla Cooperazione.
Modererà l’incontro il giornalista Massimiliano Cavallo.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online al link https://forms.gle/6hZTPrW71V42d3KA7, anche disponibile sul sito della Camera di Commercio di Cuneo, con possibilità di seguire l’evento anche da remoto.