Vinadio celebra tradizione e pastorizia: la 169ª Fièro di Sant e la 39ª Mostra Ovina Sambucana

Il 25 e 26 ottobre, Vinadio ospita la 169ª edizione della “Fièro di Sant” e la 39ª Mostra Ovina di razza Sambucana, due giornate dedicate alla pastorizia, alla cultura alpina e ai prodotti tipici della Valle Stura.

L’iniziativa, organizzata dal Consorzio l’Escaroun, Unione Montana Valle Stura, Ecomuseo della Pastorizia, Comune di Vinadio e Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori, rappresenta uno degli appuntamenti autunnali più attesi del territorio, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori da Italia e Francia.

Cuore dell’evento sarà la Mostra Ovina, che vedrà la partecipazione di circa 200 capi tra pecore, agnelli e arieti di razza Sambucana, esposti da una trentina di allevatori locali. Domenica mattina si terrà la tradizionale premiazione, con la consegna delle caratteristiche “sounaios”, le campanelle con collare in legno simbolo di riconoscimento per gli allevatori più meritevoli.

Accanto alla mostra, nei suggestivi spazi del Forte Albertino e nel centro storico, si svolgerà una ricca mostra-mercato di prodotti agricoli e artigianali locali, laboratori, momenti di confronto, musica e appuntamenti gastronomici incentrati sulla carne di agnellone sambucano (tardoun) e sulla pasta tradizionale, i “crouset”.

PROGRAMMA PRINCIPALE

Venerdì 24 ottobre

Ore 10.00 – Stati Generali dell’agricoltura, commercio e turismo presso la Caserma Carlo Alberto

Sabato 25 ottobre

Dalle ore 8.00 – Arrivo ovini e lavoro della giuria

Ore 14.30–18.00 – Dimostrazione di crouset con il gruppo La Rasdouireto

Ore 20.00 – Cena del Pastore (su prenotazione ai numeri 335 7595144 – 345 4082448)

Domenica 26 ottobre

Ore 9.00 – Apertura mostra ovina e mercato dei prodotti locali

Ore 10.30 – Laboratorio per bambini (3-6 anni): "Una, due, tre pecorelle…" ​​presso giardino della biblioteca, per info berro@dispariteatro.it

Ore 11.00 – Premiazione allevatori

Ore 12.00 – Degustazione prodotti a base di pecora Sambucana

Ore 12.30 – Pranzo a base di agnellone sambucano (su prenotazione ai numeri 335 7595144 – 345 4082448)

Ore 15.00 – Concerto della Grande Orchestra Occitana

La Mostra della pecora Sambucana nacque nel 1986 come strumento di valorizzazione della razza e della pastorizia locale, in un periodo in cui la Fiera dei Santi rischiava di perdere la sua anima zootecnica. Grazie al coinvolgimento degli allevatori e al lavoro delle istituzioni, oggi l’iniziativa è diventata il fulcro di una rinascita culturale ed economica legata all’agricoltura di montagna e ai suoi prodotti di qualità.