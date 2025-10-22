Cuneo, Centro di accoglienza della Croce Rossa in via Bongiovanni: criticità e mancati interventi

“Lo hanno già scritto i mass media, quindi – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia – non siamo noi i disfattisti, la situazione di gravità del Centro di accoglienza di Via Bongiovanni emerge da questi articoli, con persone che stazionano h24 nella zona senza disporre di servizi igienici a norma, lasciando in ogni dove lattine di birra, bottiglie in vetro e rifiuti sui marciapiedi e davanzali dei condomini prospicenti”.



“Vi è forte preoccupazione – precisa Civallero - per la sicurezza di bambini ed anziani che abitano o frequentano il quartiere”.



La realtà: la Croce Rossa gestisce il centro, si occupa di indirizzare i flussi e di pulire la zona antistante l’ingresso; al di là vengono lasciati e si trovano escrementi, avanzi di cibo e pattume vario, con ovvia e naturale esasperazione dei Cittadini.



“Come per tutti gli argomenti che riguardano la pulizia e la sicurezza della Città – afferma Franco Civallero - la risposta della Sindaca è stata molto generica, snocciolando un elenco di lavori riguardanti la creazione di alcuni bagni con docce, un deposito bagagli, una stazione di posta, servizi sanitari di base, sottolineando la futura realizzazione di altri posti deputati all’accoglienza per evitare la concentrazione del tutto in un'unica area”. Un'attività che verrà chiusa in pochi mesi, con la promessa di un sopralluogo sul sito aperto a tutti gli abitanti del quartiere; il problema esiste da tempo, con richieste minime concrete di intervento.



“Ci chiediamo – evidenzia Civallero – se non sia il caso che l’Amministrazione comunale a trazione PD intervenga, senza se e senza ma, per garantire pulizia e sicurezza della zona, fornendo servizi igienici adeguati alla consistenza numerica degli ospiti del centro, istruendoli sul loro utilizzo”. “Riteniamo urgente l’implementazione delle misure per il controllo sull’uso di alcoolici, anche per ridurre il disagio dei cittadini abitanti della zona”.



“Ci sembrerebbe normale – sottolinea Franco Civallero – per un’amministrazione comunale che si rispetti, fornire alla Cittadinanza informazioni su progetti ed attività previste per risolvere la situazione: non servono opere faraoniche ed improduttive”.



“Riteniamo necessario – conclude Civallero – che l’Amministrazione comunale a trazione PD chiarisca con verranno impiegati i fondi pubblici per risolvere la situazione come descritta dai cittadini e come gli stessi potranno essere coinvolti nel processo di risoluzione del problema, per essere certi di risolvere e non aggravare la situazione”.