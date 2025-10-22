"La salute di tutti": Busca affronta i nodi della medicina di base e delle prenotazioni

Il Comune di Busca, in collaborazione con l’ASL CN1, organizza un incontro pubblico dal titolo “La salute di tutti – Medici di famiglia e prenotazioni: facciamo chiarezza”.

La serata sarà dedicata a informare la cittadinanza sulla situazione attuale dell’assistenza sanitaria di base e sull’accesso alle visite specialistiche, illustrando le azioni in corso per migliorare la qualità e la continuità dei servizi sul territorio.

L’incontro si terrà martedì 28 ottobre alle ore 18.00 presso lo Spazio Incontri Porta Santa Maria in Piazza Santa Maria, Busca .

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del sindaco Ezio Donadio, interverrà il dott. Luigi Domenico Barbero, medico dirigente e direttore della Struttura Complessa Distretto Sud-Ovest ASL CN1 di Cuneo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.



