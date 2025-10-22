 / Sanità

Sanità | 22 ottobre 2025, 15:55

"La salute di tutti": Busca affronta i nodi della medicina di base e delle prenotazioni

Incontro pubblico martedì 28 ottobre con l'ASL CN1. Il dott. Barbero illustra la situazione dell'assistenza sanitaria territoriale e le azioni per migliorare i servizi

Immagine di repertorio

Il Comune di Busca, in collaborazione con l’ASL CN1, organizza un incontro pubblico dal titolo “La salute di tutti – Medici di famiglia e prenotazioni: facciamo chiarezza”.

La serata sarà dedicata a informare la cittadinanza sulla situazione attuale dell’assistenza sanitaria di base e sull’accesso alle visite specialistiche, illustrando le azioni in corso per migliorare la qualità e la continuità dei servizi sul territorio.

L’incontro si terrà martedì 28 ottobre alle ore 18.00 presso lo Spazio Incontri Porta Santa Maria in Piazza Santa Maria, Busca.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del sindaco Ezio Donadio, interverrà il dott. Luigi Domenico Barbero, medico dirigente e direttore della Struttura Complessa Distretto Sud-Ovest ASL CN1 di Cuneo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.


 

