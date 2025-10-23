"Acciughe sotto la neve": un viaggio in ciaspole nella memoria della Valle Maira

Ciaspole ai piedi e voglia di scoprire. Monica e Carlotta, madre e figlia romagnole legate dalla passione per la montagna, si avventurano nella Valle Maira invernale per ripercorrere un'antica tradizione: quella degli acciugai, i venditori ambulanti che per secoli hanno collegato le valli occitane alle coste del Mediterraneo, portando con sé non solo pesce salato, ma storie, dialetti e identità.

Il loro viaggio è raccontato in "Acciughe sotto la neve (Ancioues din la neou)", il nuovo video-documentario del progetto Esperienze Occitane che sarà disponibile online dal 30 ottobre su esperienzeoccitane.it .

Il Sentiero degli Acciugai diventa il filo conduttore di un'esperienza che unisce escursionismo, memoria storica e cultura gastronomica. Tra paesaggi silenziosi e borghi custodi di tradizioni secolari, Monica e Carlotta incontrano Michelangelo Ghio, sindaco di Celle Macra e memoria vivente della valle, che racconta con passione un mestiere nato dalla necessità di creare reddito nei lunghi mesi invernali.

Una tappa al Museo degli Acciugai permette loro di entrare in contatto con oggetti, immagini e testimonianze che restituiscono la vita di questi viandanti del sale e del pesce. Insieme a Diego Crestani, autore di testi sugli acciugai, e Roberta Allasia, direttrice dell'Ecomuseo Alta Valle Maira, le protagoniste scoprono una storia di resilienza e ingegnosità che ha plasmato l'identità culturale della comunità occitana.

Il film si inserisce nel progetto Esperienze Occitane, nato per raccontare la Valle Maira attraverso lo sguardo di chi la scopre per la prima volta. Un territorio lontano dai grandi flussi turistici, dove l'assenza di infrastrutture di massa ha preservato l'autenticità dei paesaggi e delle tradizioni.

"Acciughe sotto la neve" restituisce così l'anima profonda di una valle che non si offre subito, ma che va conquistata, meritata e compresa. Un racconto corale dove la montagna, la cultura e la gastronomia si intrecciano in un'esperienza autentica e profondamente legata alla memoria occitana.

Esperienze Occitane è un'iniziativa del Consorzio Turistico Valle Maira, con il patrocinio del Club Alpino Italiano e il supporto di Ortovox. Il video-documentario è stato realizzato da un'idea di Gianfranco Bo e Giuseppe D'Alfonso, con la regia e fotografia di Carlo Folcio.

Il trailer è disponibile su: https://youtu.be/zrx2VeGAFo4