Eventi | 23 ottobre 2025, 11:44

Ad Halloween giocattoli in fuga dal museo di Bra

Speciali visite animate la sera di venerdì 31 ottobre

Al Museo del Giocattolo di Bra la notte di Halloween è un momento davvero speciale. 

Una strana inquietudine pervade l’ambiente e i molti giocattoli si sentono in pericolo e vorrebbero fuggire: me esiste un posto più sicuro del museo? Siete invitati ad osservare questo strano fenomeno partecipando ad una delle visite animate in programma nella serata di venerdì 31 ottobre.

Sono previsti gruppi di massimo 25 persone; visite di 50 minuti circa alle 18.30, 20.30 e 21.45. Il costo è di 5 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0172-430185 o via mail scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it

