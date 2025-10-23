AMA la Carne: ad Alba torna il festival della Sottorazza bovina Albese

Sabato 25 e domenica 26 ottobre Alba ospiterà la nuova edizione di AMA la Carne, l'appuntamento annuale che celebra l'eccellenza della Sottorazza bovina Albese (Fassona piemontese). L'iniziativa, promossa dall'Associazione Macellai Albesi – aderenti all’ACA - in sinergia con il Comune di Alba, si inserisce nel calendario degli eventi della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Un weekend di gusto tra tradizione e qualità: il cuore pulsante della manifestazione sarà l'area degustazione allestita in piazza Risorgimento - sabato 25 ottobre dalle 18 alle 22 e domenica 26 ottobre dalle 10 alle 19.30 - dove i macellai appartenenti al sodalizio proporranno le loro specialità. Il pubblico potrà immergersi nei sapori autentici della cucina piemontese, assaporando piatti preparati con la pregiata carne Albese, ingrediente principe di tante ricette tradizionali.

Sabato 25, dalle ore 19.30 alle 21.30 – nell’androne del Municipio - il complesso jazz “Swing Master” allieterà la serata.

La mattina di domenica 26 sarà dedicata all'approfondimento scientifico con un incontro – inizio ore 11 - moderato dalla giornalista Valeria Pelle, che vedrà sul palco due autorevoli relatori. Il professor Giorgio Calabrese, docente universitario e ricercatore, consulente scientifico del Ministero della Salute, e il professor Luca Battaglini, professore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino e Segretario dell'Accademia di Agricoltura di Torino, dialogheranno sulle peculiarità della Sottorazza Albese: dalle caratteristiche nutrizionali alle proprietà organolettiche che rendono questa carne un'eccellenza del territorio. Il confronto scientifico esplorerà anche gli aspetti genetici e i criteri di valutazione che determinano l'alta qualità del prodotto.

A conclusione dell'incontro, i partecipanti potranno gustare preparazioni a base di carne Albese abbinate al tipico Pan ed Langa, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Pan ed Langa.

Interverranno il sindaco di Alba Alberto Gatto, il responsabile dell'Ufficio Marketing del territorio dell'ACA Marco Scuderi, il presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba Axel Iberti, il presidente dell'associazione AMA la Carne Flavio Tomatis e il presidente dei Panificatori Albesi Enrico Giacosa.