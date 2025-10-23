"La nocciola tra sfide e opportunità": convegno ad Alba fa il punto in chiusura della campagna corilicola

Unire le forze per affrontare un momento delicato e costruire strategie concrete per il futuro della corilicoltura piemontese. È questo l'obiettivo del convegno di chiusura della Campagna Corilicola 2025, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 17 nella Sala Conferenze di Palazzo Banca d'Alba (via Cavour 4).

L'iniziativa, dal titolo "La nocciola tra sfide e opportunità: dai risultati delle ricerche alle esperienze sul campo per guardare con fiducia al futuro", è promossa dall'Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell'Alta Langa in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione Agrion, Camera di Commercio di Cuneo e Camera di Commercio di Alessandria-Asti, con il sostegno della Fondazione CRC e della Banca d'Alba, nel contesto della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Dopo un'annata difficile, segnata da cascola anticipata, attacchi di cimice e cali produttivi significativi, il comparto corilicolo piemontese si trova oggi a un bivio. Il convegno rappresenta un'importante occasione di sintesi condivisa tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni e produttori, per mettere a sistema i risultati degli studi scientifici, condividere esperienze sul campo e individuare soluzioni comuni.

L'apertura sarà affidata ai saluti istituzionali di Tino Cornaglia (presidente Banca d'Alba), Alberto Gatto (sindaco di Alba), Paolo Bongioanni (assessore Agricoltura Regione Piemonte), Flavio Borgna (presidente Ente Fiera della Nocciola), Luca Crosetto (presidente Camera di Commercio di Cuneo), Gian Paolo Coscia (presidente Camera di Commercio di Alessandria-Asti) e Axel Iberti (presidente Ente Fiera di Alba). La conduzione sarà curata da Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24.

La prima parte sarà dedicata al bilancio della campagna 2025, con gli interventi di Ivano Scapin (NocciolaRe) sulla produzione degli ultimi anni e di Lorenzo Brigante (Fondazione Agrion), che presenterà i risultati della ricerca applicata: cascola, cimiciato, differenze tra areali e varietà più resilienti.

Nella seconda parte si guarderà al futuro, con i contributi di Giacomo Ballari (presidente Fondazione Agrion) sulle strategie progettuali partecipate, Roberto Botta (Università di Torino) sul contributo della ricerca scientifica, Nicoletta Ponchione (Consorzio Tutela Nocciola Piemonte IGP) sul futuro della filiera italiana e della IGP, e Paolo Balocco (direttore Agricoltura Regione Piemonte) sulle politiche di sostegno e i nuovi bandi.

Chiuderà i lavori il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con una riflessione sul valore economico, sociale e identitario della Nocciola Piemonte IGP.

«Il convegno vuole essere un messaggio di coesione – dichiara Flavio Borgna –. Abbiamo pensato di fermarci per unire le forze e fare il punto sulla ricerca in corso. L'obiettivo è fare della crisi un punto di partenza per un nuovo modello di sviluppo, capace di valorizzare il brand 'Nocciola Piemonte IGP delle Langhe' come simbolo di qualità, territorio e identità collettiva».

«La nocciola è un pilastro economico e identitario della nostra provincia – aggiunge Luca Crosetto –. Le difficoltà attuali richiedono risposte chiare: solo l'azione congiunta tra scienza, ricerca applicata e competenza degli agricoltori può garantire un futuro di successo per la nostra Nocciola Piemonte IGP».