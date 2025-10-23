 / Viabilità

Viabilità | 23 ottobre 2025, 14:52

Valle Bormida, al via i lavori di bitumatura sulle provinciali 342 e 114

Interventi dal 27 al 30 ottobre con chiusure temporanee al traffico. Danna: "Prosegue l'impegno della Provincia nell'attuazione della strategia per le aree interne"

SP 114, immagine di repertorio

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’accessibilità all’Area Interna Valle Bormida, compresi nel progetto “Aree Interne Valle Bormida – Annualità 2024”, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 3, Interventi speciali per la coesione territoriale, la Provincia di Cuneo avvierà nei prossimi giorni alcuni importanti lavori di asfaltatura su due tratti di viabilità provinciale.

A partire da lunedì 27 ottobre, e condizioni meteo permettendo, saranno infatti eseguiti interventi di bitumatura sulla strada provinciale 342 (abitato di Gottasecca) e sulla sp 114 (Cortemilia – Bergolo).

Le lavorazioni comporteranno la chiusura temporanea al traffico dei tratti interessati, secondo il seguente programma: l’intervento sulla SP 342 avrà luogo tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, quello sulla SP 114 è previsto da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre.

Con queste nuove asfaltature – dichiara il consigliere delegato Pietro Dannaprosegue l’impegno della provincia di Cuneo nell’ambito dell’attuazione della strategia per le aree interne, relativamente alla quale è soggetto attuatore anche per interventi che riguardano le province di Alessandria ed Asti. Questo intervento, così come quelli programmati per il 2025 e 2026, sono stati concertati con la amministrazioni locali del territorio e ci consentono di intervenire su alcuni tratti di strade provinciali più ammalorati”.

cs

