Valle Bormida, al via i lavori di bitumatura sulle provinciali 342 e 114

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’accessibilità all’Area Interna Valle Bormida, compresi nel progetto “Aree Interne Valle Bormida – Annualità 2024”, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 3, Interventi speciali per la coesione territoriale, la Provincia di Cuneo avvierà nei prossimi giorni alcuni importanti lavori di asfaltatura su due tratti di viabilità provinciale.

A partire da lunedì 27 ottobre, e condizioni meteo permettendo, saranno infatti eseguiti interventi di bitumatura sulla strada provinciale 342 (abitato di Gottasecca) e sulla sp 114 (Cortemilia – Bergolo).

Le lavorazioni comporteranno la chiusura temporanea al traffico dei tratti interessati, secondo il seguente programma: l’intervento sulla SP 342 avrà luogo tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, quello sulla SP 114 è previsto da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre.

“Con queste nuove asfaltature – dichiara il consigliere delegato Pietro Danna – prosegue l’impegno della provincia di Cuneo nell’ambito dell’attuazione della strategia per le aree interne, relativamente alla quale è soggetto attuatore anche per interventi che riguardano le province di Alessandria ed Asti. Questo intervento, così come quelli programmati per il 2025 e 2026, sono stati concertati con la amministrazioni locali del territorio e ci consentono di intervenire su alcuni tratti di strade provinciali più ammalorati”.