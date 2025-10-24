Gaiola, ok ai nuovi fondi di coesione per “La Gramigna” per la conclusione del progetto e dei lavori

Il centro “La Gramigna” di Gaiola avrà nuovi fondi per concludere la ristrutturazione e ripartire con nuova gestione e nuovo nome.



La conferma è arrivata ieri a seguito del sopralluogo dell'assessore regionale ai fondi di Coesione sociale Gianluca Vignale (https://www.facebook.com/share/r/1ZcjaoGJDz/), accolto dal sindaco Paolo Bottero e dal presidente dell'Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel.



Una visita attesa già nelle settimane scorse che trova la soddisfazione dei due amministratori, poiché accompagnata dalla conferma dello sblocco di risorse aggiuntive che consentiranno al Comune, unico proprietario della struttura, di poter ultimare le opere di rifacimento e sistemazione e aprire un nuovo capitolo candidando “La Gramigna” a polo culturale per tutta la valle Stura.





“La visita dell'assessore Gianluca Vignale – commenta il sindaco Paolo Bottero - che ci ha confermato l'investimento di ulteriori 200.000 euro di fondi di coesione che si aggiungono ai 337.000 già stanziati. Apre finalmente lo spiraglio per la conclusione di un progetto, mai concluso, che vede le sue origini circa 25 anni fa.

Non posso che ringraziare l'assessore ma anche tutti i sindaci della valle che hanno supportato questa causa, oltre all'Unione Montana che ha già investito nella struttura oltre 80.000 di fondi Interreg per completare due locali che daranno vita ai laboratori di lavorazione della castagna nell'ambito del progetto Valod'Oc per la valorizzazione della medesima”.

Con questo ulteriore passo si potrà finalmente vedere la fine del progetto sulla struttura.



“Questo ci fa ben sperare – conclude Bottero - che nel giro di alcuni mesi si possa redigere finalmente il bando di gestione dell'intera struttura che oltre creare opportunità di lavoro verrà finalmente restituita funzionale alla collettività della valle”.