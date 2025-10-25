Robilante, musica e castagne per la domenica al Museo della Fisarmonica

Domenica 26 ottobre 2025, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il Museo della Fisarmonica apre le porte ai visitatori in occasione della tradizionale castagnata AVIS, un appuntamento che unisce cultura, musica e convivialità.

Chi varcherà la soglia del museo potrà scoprire come nasce una fisarmonica, conoscere i balli tipici della Valle Vermenagna e la storia delle feste delle Leve e dell’intaglio del legno, antiche tradizioni che da sempre caratterizzano la comunità locale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, piazza Olivero si animerà con la distribuzione di caldarroste e vin brulè, le bancarelle degli artigiani e produttori locali e il mercatino dei bambini delle scuole. Nella ex Confraternita sarà allestita l’esposizione del concorso delle zucche, mentre alle 15.30, nello stesso spazio, si terrà un laboratorio di lettura per bambini curato da Debora e Chiara Fantino con il libro Oltre le montagne.

Un pomeriggio di festa che racconta il legame profondo tra Robilante, la sua musica e le tradizioni popolari, in un clima di partecipazione e riscoperta del territorio.

Per informazioni: museofisarmonicarobilante@gmail.com – 328 8655394.

Aggiornamenti e dettagli sul sito del Comune: www.comune.robilante.cn.it, area tematica Vivere Robilante.