Domenica di festa a Robilante: castagnata Avis, bancarelle, musica e attività didattiche

Domenica 26 ottobre Robilante celebra due dei simboli gastronomici dell’autunno: la castagna e la zucca.

L’appuntamento è in Piazza Olivero per la tradizionale castagnata Avis, organizzata in collaborazione con il gruppo Alpini e l’Associazione Limodoro. Come ogni anno l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, in particolare quest’anno si sosterrà ’associazione Rajiv Gandhi Home for Handicapped.

Dalle 14:30 si procederà alla distribuzione dei mundai e del vin brulè, si potrà passeggiare tra le bancarelle dei produttori agricoli-artigiani locali e nel mercatino dei bambini delle scuole allietati da musica dal vivo.

Per i più piccoli l’appuntamento da non perdere è alle 15 con il laboratorio di lettura a cura di Debora e Chiara Fantino con il libro “Oltre le montagne”.

Novità di quest’anno è la “gara delle zucche”, organizzata dall’associazione Limodoro, che premierà la zucca più pesante, più lunga, quella più strana e la composizione più originale ed artistica. Il concorso (partecipazione gratuita) è rivolto a tutti i cittadini della valle, hobbisti ed agricoltori. Chi desidera iscriversi dovrà presentare la o le zucche entro le ore 11 di domenica 26 ottobre all’associazione Limodoro, presso la ex-Confraternita. Qui le zucche verranno esposte e valutate da una giuria, l’esposizione resterà aperta dalle ore 14 di domenica 26 ottobre e fino al termine della manifestazione. La premiazione è prevista per le ore 16:30.

Sempre durante il pomeriggio saranno previsti laboratori di intaglio artistico delle zucche, laboratori di pittura ed esposizioni di artisti locali.

Si ricorda che il Museo della Fisarmonica sarà aperto coi seguenti orari 10-12; 15-18.