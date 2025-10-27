 / Cronaca

Cronaca | 27 ottobre 2025, 18:56

Cordoglio a Carrù per la scomparsa di Clara Viale, per anni aveva gestito l'edicola del paese con il marito

Si è spenta all'età di 81 anni. Tanti i messaggi d'affetto da parte del paese: "Una donna meravigliosa"

Clara Viale

Un ricordo indelebile quello che Clara Viale ha lasciato nella comunità carrucese. 

Una donna solare, sempre sorridente, che amava la vita e parlare con la gente. Per anni aveva gestito un'edicola a Carrù, insieme al marito Aldo, mancato alcuni anni fa. 

La coppia era conosciuta e stimata anche a Mondovì dove per loro era diventata una tradizione fare colazione al McCafé, dove erano diventati come di casa. 

"Una donna meravigliosa", come la descrivono sul gruppo "Sei di Carrù se..." dove in molti, in queste ore, hanno inviato messaggi d'affetto alla famiglia.

I funerali si sono svolti oggi, lunedì 27 ottobre. Lascia i figli Sara e Roberto con le rispettive famiglie.

Arianna Pronestì

