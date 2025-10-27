A Savigliano un incontro su "come navigare nella professione educativa"

Un incontro formativo, come recitava il titolo, per «navigare nella professione educativa, tra burrasche, bonacce, ormeggi e porti sicuri».

È quello che si è svolto sabato presso il polo universitario di via Garibaldi di Savigliano, dedicato agli educatori e alle insegnanti dei servizi all'infanzia 0-6 anni.

Il seminario è stato organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del Saviglianese e dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione dell'Università di Torino, con il patrocinio del Comune di Savigliano.

Un centinaio i partecipanti, i quali hanno potuto riflettere sulla loro professione grazie agli interventi di numerosi esperti, come docenti universitari, insegnanti, educatori e coordinatori pedagogici.



