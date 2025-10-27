 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 27 ottobre 2025, 11:43

"Alla scoperta del benessere animale": sette serate a Bra e online con il professor Marchesini

Un percorso formativo dal cucciolo al cane adulto, tra relazioni, emozioni e benessere

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Dal 7 novembre, il Centro Polifunzionale Arpino di Bra (Largo Resistenza) ospita un ciclo di sei incontri formativi dedicati al benessere animale e alla relazione uomo-animale, con il professor Roberto Marchesini, esperto riconosciuto a livello nazionale.

Il programma si articola come segue:

7 novembre (ore 20:30) — Incontro in presenza: "La relazione con il cane". Occasione per dialogare direttamente con il professor Marchesini e risolvere dubbi specifici.

12 novembre (ore 20:30, webinar) — "Sviluppo del cucciolo: attaccamento e socializzazione".

19 novembre (ore 20:30, webinar) — "Benessere animale: come promuoverlo ed evitare disagi".

26 novembre (ore 20:30, webinar) — "Conoscere le motivazioni del cane".

3 dicembre (ore 20:30, webinar) — "Le emozioni: reattività del cane agli stimoli esterni".

10 dicembre (ore 20:30, webinar) — "Costruire la relazione in tutti i suoi aspetti".

19 dicembre (ore 20:30) — Incontro finale in presenza: la dott.ssa Angela Del Carro affronterà il "Maltrattamento genetico e prevenzione", mentre Matteo Attolico (responsabile Cras di Bernezzo) porterà la sua esperienza su "Animali esotici e non addomesticati: una convivenza possibile?".

Per i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Chi non possiede un cane è invitato a scoprire il volontariato presso la struttura.

Iniziativa realizzata grazie al contributo di Regione Piemonte, Comune di Bra, Verduno, Cherasco e Sommariva del Bosco.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium