"Alla scoperta del benessere animale": sette serate a Bra e online con il professor Marchesini

Dal 7 novembre, il Centro Polifunzionale Arpino di Bra (Largo Resistenza) ospita un ciclo di sei incontri formativi dedicati al benessere animale e alla relazione uomo-animale, con il professor Roberto Marchesini, esperto riconosciuto a livello nazionale.
Il programma si articola come segue:
7 novembre (ore 20:30) — Incontro in presenza: "La relazione con il cane". Occasione per dialogare direttamente con il professor Marchesini e risolvere dubbi specifici.
12 novembre (ore 20:30, webinar) — "Sviluppo del cucciolo: attaccamento e socializzazione".
19 novembre (ore 20:30, webinar) — "Benessere animale: come promuoverlo ed evitare disagi".
26 novembre (ore 20:30, webinar) — "Conoscere le motivazioni del cane".
3 dicembre (ore 20:30, webinar) — "Le emozioni: reattività del cane agli stimoli esterni".
10 dicembre (ore 20:30, webinar) — "Costruire la relazione in tutti i suoi aspetti".
19 dicembre (ore 20:30) — Incontro finale in presenza: la dott.ssa Angela Del Carro affronterà il "Maltrattamento genetico e prevenzione", mentre Matteo Attolico (responsabile Cras di Bernezzo) porterà la sua esperienza su "Animali esotici e non addomesticati: una convivenza possibile?".
Per i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Chi non possiede un cane è invitato a scoprire il volontariato presso la struttura.
Iniziativa realizzata grazie al contributo di Regione Piemonte, Comune di Bra, Verduno, Cherasco e Sommariva del Bosco.