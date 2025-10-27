Domenica 2 novembre Narrar Castelli e Vini a Roddi e Pralormo

Prosegue con successo l’iniziativa Narrar Castelli e Vini, organizzata dall’Associazione Turismo in Langa in collaborazione con la Barolo & Castles Foundation, l’Associazione Bel Monteu, l’Associazione Castello di Monticello, l’Associazione Terre Alte, con i proprietari dei manieri e con il patrocinio dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Iscrizioni su: https://shorturl.at/4r9YJ (www.turismoinlanga.it).

Il prossimo appuntamento a spasso nel tempo è in calendario domenica 2 novembre, per un itinerario tra dame, cavalieri, misteri... e un finale tutto da gustare!

Castello di Roddi

Nel suggestivo maniero l’avvocato Sebastiano Sineo, eroe dell’assedio di Torino del 1706, nel corso del quale perse la vita Pietro Micca, torna al suo paese natale e accoglierà i visitatori al castello. Nei sotterranei, però, tra gli allestimenti dedicati a Giacomo Morra Re dei Tartufi, si nasconde una “masca”, una strana figura che narra di erbe e del profumato fungo ipogeo. Al termine della visita sarà possibile degustare i vini dell’azienda agricola Cadia di Roddi. In occasione della giornata, sarà possibile prendere parte a un’escursione naturalistica con arrivo al castello di Roddi, a cura dell’associazione Terre Alte. Per informazioni e prenotazioni per l’escursione, visitare il sito www.terrealte.cn.it. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni 30 minuti circa, ultima partenza alle 17.30). Tariffe: intero 12 euro, ridotto 10 euro (possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e partecipanti alle escursioni ass. Terre Alte), ridotto 8 euro (dai 6 ai 18 anni) e gratuito (bambini fino a 5 anni).

Castello di Pralormo

I visitatori saranno condotti fra gli ambienti, tutti arredati e testimoni della continuità di vita che ha caratterizzato il Castello, e rivivranno gli sfarzi e le vicende di corte, quando il Conte Carlo Beraudo era ministro degli interni di Carlo Alberto. Al termine della visita sarà possibile degustare i vini dell’azienda agricola Michele Taliano di Montà. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa, ultima partenza alle ore 17). Tariffe: intero 12 euro, ridotto 10 euro (possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta), ridotto 8 euro (dai 6 ai 18 anni) e gratuito (bambini fino a 5 anni).

Quale avete scelto di visitare?