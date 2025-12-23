 / Eventi

Eventi | 23 dicembre 2025, 10:45

A Sommariva Perno il Concerto di Natale con il Coro Diocesano diretto dal maestro Marco Viberti

Appuntamento alle 20,45 di venerdì 26 dicembre nella Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo

A Sommariva Perno il Concerto di Natale con il Coro Diocesano diretto dal maestro Marco Viberti

Venerdì 26 dicembre, alle ore 20:45, nella Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo a Sommariva Perno, il Coro Diocesano diretto dal maestro Marco Viberti presenterà il Concerto di Natale 2025, con canti della tradizione classica natalizia.

Il concerto, proposto in collaborazione con la Parrocchia dello Spirito Santo, è l'evento conclusivo della rassegna “Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025”, organizzata dal Centro culturale con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT. Chiude una stagione che ha visto ben 13 eventi tra concerti, serate teatrali e film in piazza proposti dall’Associazione culturale sommarivese in collaborazione con il Comune e con altri gruppi di animazione operanti in paese.

L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.

Per info: 339 8178347 (Andrea) oppure info@centroculturalesanbernardino.it

cs

