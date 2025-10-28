Borgo San Dalmazzo ricerca scrutatori di seggio per le elezioni 2026

Il Comune di Borgo San Dalmazzo avvia la procedura di reclutamento degli scrutatori di seggio elettorale. Nel mese di novembre sarà possibile presentare la domanda di iscrizione nell'Albo degli Scrutatori, che verrà aggiornato a gennaio 2026 in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Possono presentare domanda i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune, che abbiano assolto gli obblighi scolastici. Sono invece esclusi coloro che ricoprono determinate cariche: dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; personale delle Forze armate in attività di servizio; medici provinciali e ufficiali sanitari; segretari comunali e dipendenti comunali addetti all'Ufficio elettorale.

Le candidature devono essere presentate entro il 30 novembre 2025 secondo una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo (via Roma 74)

invio tramite PEC a: borgosandalmazzo@legalmail.it

Il modulo di iscrizione è scaricabile dalla sezione Documenti del sito comunale e deve essere compilato e firmato.

Gli iscritti che desiderano prestare servizio alle prossime consultazioni elettorali dovranno presentare una manifestazione di interesse.

Per informazioni: Ufficio Elettorale, tel. 0171 754 120.