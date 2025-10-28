Ognissanti e Commemorazione dei defunti: tutte le celebrazioni religiose a Bra

ome ogni anno, è intenso e variegato il quadro delle celebrazioni liturgiche a Bra, legato alla festa di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei defunti, rispettivamente in calendario sabato 1° e domenica 2 novembre.

In occasione di queste ricorrenze, come da tradizione, le volontarie vincenziane braidesi saranno presenti presso il sagrato delle chiese e davanti al cimitero, per una raccolta fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà della città.

Venerdì 31 ottobre Messe prefestive al normale orario. Alle ore 21, “Veglia della luce e per la pace nella notte dei Santi” in ricordo dei defunti nella chiesa Assunzione B.V. Maria, in frazione Bandito (poi castagnata e dolci da condividere in allegria). Presso la chiesa della frazione La Riva, nel pomeriggio, dopo il catechismo, attività con i bambini e ragazzi elementari e medie; segue cena condivisa; ore 20.30 Rosario per defunti e poi castagnata.

Presso la chiesa del monastero delle Sorelle Clarisse (viale Madonna dei fiori, 3), ore 20.30 recita del Rosario, alle ore 21 Adorazione eucaristica guidata e alle ore 22 Santa Messa. Al Santuario nuovo della Madonna dei fiori, ore 15 Adorazione eucaristica, ore 17 Rosario, ore 17.30 Messa di vigilia di Ognissanti, ore 20.30 Rosario per le anime del Purgatorio.

Sabato 1° novembre è la solennità di Tutti i Santi, la Chiesa celebra coloro che hanno raggiunto la pienezza della grazia, uniformando la loro vita al Vangelo. Le Messe sono in programma al normale orario festivo. Alle ore 15 Messa nel cimitero di Bra, presso la cappella, preceduta dalla preghiera del Rosario alle ore 14.30. Sempre alle ore 15 Messa nel cimitero di Bandito, preceduta dalla preghiera del Rosario alle ore 14.30 (in caso di pioggia la funzione si terrà nella chiesa parrocchiale). Presso la chiesa del monastero delle Sorelle Clarisse (viale Madonna dei fiori, 3), ore 8.30 Santa Messa. Al Santuario nuovo della Madonna dei fiori, ore 9, 10.30 e 17.30 Sante Messe, ore 17 Rosario per tutti i defunti delle nostre famiglie, ore 20.30 Rosario per Maria, Regina di Tutti i Santi.

Domenica 2 novembre la Chiesa commemora quanti ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Messe festive al normale orario. Al Santuario della Madonna dei fiori, ore 9, 10.30 e 17.30 Sante Messe, ore 15.30 Adorazione eucaristica, ore 17 Rosario per i defunti, ore 20.30 Rosario per tutti i fedeli e chiusura del pellegrinaggio dell’icona della Madonna Nera. Presso la chiesa dei Battuti Bianchi Santa Messa alle ore 18, interverranno anche delegazioni del Lions, del Rotary e del Panathlon per commemorare i soci defunti.

Indulgenza plenaria

Ricordiamo che l’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti, confessati e comunicati, piamente visitino una chiesa o un cimitero e lì recitino il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un’altra data del mese di novembre.