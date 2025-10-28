Tangenziale di Fossano, nuove chiusure per i lavori ai viadotti: disagi dal 28 ottobre al 14 novembre

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione dei viadotti lungo la tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”), a partire da martedì 28 ottobre e fino a venerdì 14 novembre saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Fossano Nord/Marene.

Durante la chiusura, necessaria per consentire il varo delle ultime due campate del viadotto La Reale che sovrappassano le rampe dello svincolo di Fossano Nord/Marene lungo la carreggiata chiusa al transito, il traffico sarà indirizzato in alternativa sulla rete comunale di Fossano.

Inoltre, venerdì 31 ottobre la tangenziale sarà chiusa al traffico dalle 6:00 alle 23:30 tra lo svincolo in località San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto in direzione Asti per consentire ai tecnici e alle maestranze di costruire in piena sicurezza la soletta (base armata su cui saranno realizzati gli strati di pavimentazione) sulle tre campate del viadotto Centallo varate in direzione Asti a fine settembre

Durante i lavori, tra gli svincoli di Villafalletto e San Sebastiano in direzione Cuneo non saranno attive limitazioni.

Cronistoria ultimi interventi

Completata la prima fase dei lavori, la carreggiata in direzione Asti della Tangenziale di Fossano è stata aperta al traffico, compreso dei mezzi pesanti, il 31 maggio 2024.

Dopo aver predisposto le aree di cantiere, a novembre 2024 Anas ha avviato la demolizione delle campate dello svincolo de La Reale lungo la carreggiata in direzione Cuneo, attualmente chiusa al traffico. La demolizione delle venti campate è completata. In concomitanza con le demolizioni è stato eseguito il rinforzo delle pile su cui poggeranno i nuovi impalcati in acciaio.

Ultimati i primi assemblaggi delle travi metalliche, a fine agosto 2025 Anas ha avviato i vari degli impalcati lungo l’asse principale. Ad oggi sono stati vararti tredici dei quindici impalcati che costituiscono il viadotto La Reale. Il varo delle ultime due campate dell’asse principale è programmato nei prossimi giorni in concomitanza con la chiusura al traffico delle rampe dello svincolo di Fossano Nord/Marene.

L’arrivo in cantiere delle carpenterie metalliche che costituiranno la rampa di svincolo della Reale - per un totale di cinque campate - è previsto entro l’anno. Seguiranno gli assemblaggi e si procederà con la programmazione dei vari.