Saluzzo, addio a Carlo Fea, avvocato, insegnante, storico esponente della sinistra

È mancato alla casa di riposo di Sanfront, dov’era ospite da qualche tempo, Carlo Fea, 91 anni, avvocato e insegnante di Diritto all’Istituto per ragionieri Denina di Saluzzo.

Ultimo esponente di una sinistra saluzzese che, nel corso degli anni, è andata incontro ad una profonda trasformazione, Fea era impegnato soprattutto sul fronte ambientalista in Italia Nostra e nell’Arci.

Fea era stato consigliere comunale a Saluzzo per due consiliature.

Aveva fatto l’ingresso in Consiglio comunale per la prima volta esattamente 44 anni fa il 4 novembre 1981 subentrando al professor Gioachino Chiara, quale primo escluso nella lista del Pci.

Nelle amministrative del 1995, era stato nuovamente eletto, questa volta nella lista “Solidarietà-Insieme per Saluzzo”, che aveva come capolista Anna Maria Olivero.

Esponente storico della sinistra (che allora era minoranza), coerente con i suoi principi, viene ricordato come amministratore non fazioso e disponibile al confronto.

Anche dopo aver lasciato i banchi del Consiglio, non aveva mai smesso il suo impegno civile come quando era stato tra i promotori della raccolta firme per l’area verde di Villa Alberti.

Ancora ultimamente si era opposto alla decisione dell’amministrazione di spostare la fontana, il cosiddetto “abbeveratoio”, dal centro di piazza Garibaldi sul rialzo a lato del duomo, dov’è attualmente collocato.

L’ultimo saluto a Carlo Fea mercoledì 29 ottobre direttamente al cimitero di Saluzzo alle 10,15.