“Storie Notturne” accende l’autunno di Valdieri: racconti, sapori e tradizioni alpine in biblioteca

L’autunno entra in biblioteca con profumi, racconti e sapori. Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21:00, la Biblioteca Comunale di Valdieri (Piazza della Resistenza 28) ospiterà l’incontro “Storie Notturne”, una serata speciale dedicata ai cibi, ai riti e agli alberi dell’autunno alpino.

L’appuntamento, a ingresso libero, promette un viaggio tra le tradizioni gastronomiche e culturali delle montagne cuneesi, in un’atmosfera intima e conviviale. L’evento è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Valdieri in collaborazione con la Società di Valdieri e con il progetto Betulla – cucina, letture e altri nutrimenti.

Magia, natura e sapori si intrecceranno sotto il segno della betulla, simbolo di rinnovamento e leggerezza, per una serata di ascolto, gusto e condivisione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.betulla.eu