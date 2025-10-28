Racconigi, la maggioranza replica alle accuse sul degrado della ciclabile: "Illazioni e insulti contro la bellezza della Città"

"Non possiamo più tollerare l’ondata di attacchi verbali, insulti e illazioni rivolti contro il lavoro svolto dall’Amministrazione e contro la bellezza della nostra città".

Così la lista civica Officina, a sostegno del sindaco Oderda, replica alle accuse dell'opposizione in merito allo stato di degrado della pista ciclabile (leggi qui).

"Ancora una volta - scrivono i consiglieri -, dobbiamo registrare che la menzogna è diventata parte integrante della comunicazione politica della consigliera di opposizione Gorgo Patrizia. Un atteggiamento che nulla ha a che vedere con il confronto civile e costruttivo che i cittadini si aspettano.

La pista ciclabile oggetto dell’ennesima polemica strumentale è utilizzatissima, funziona, e ha ricevuto un riconoscimento nazionale per la sua qualità e utilità. Proprio per questo, il Comune ha ritirato un premio a Bergamo nell’ambito dell’iniziativa “Bici in Comune”.

"Eppure - concludono dal gruppo -, anziché valorizzare un’infrastruttura che migliora la vita delle persone, si sceglie deliberatamente di strumentalizzare una fotografia d’archivio per denigrare. Denigrare un’opera pubblica, denigrare il lavoro di tanti, denigrare la città intera.

Questo non è fare politica. Noi continueremo a lavorare, a progettare, a cercare risorse come quelle regionali che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera. Continueremo a costruire, non a distruggere. A valorizzare, non a infangare.

Chi non ne può più di questa violenza verbale e politica sappia che non è solo. Chi crede nella bellezza, nel dialogo e nel rispetto trova in noi un’Amministrazione determinata a difendere il lavoro, le persone e il futuro della nostra città.

Viva Racconigi. Viva il bello".





Racconigi 28 Ottobre 2025





I Consiglieri di

Lista civica OFFICINA – ODERDA Sindaco