Cogesi: in arrivo 21 milioni per investimenti sulla rete idrica di Cuneo e altri 15 comuni

Con decreto 16 settembre 2025, dal titolo «Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco degli interventi finanziati, tra cui risulta Cogesi per un importo pari a 21,7 milioni di euro.

Il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico, in attuazione di quanto disposto dal decreto interministeriale 350/22, ha come obiettivo quello di finanziare la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture idriche strategiche per affrontare le criticità legate alla scarsità d'acqua e alla sicurezza idrica in Italia.

Il progetto finanziato, presentato da Cogesi per il tramite della sua consorziata Acda SpA, ha come obiettivo «lavori di sostituzione condotte a servizio della rete intercomunale di Cuneo, la realizzazione di un impianto di filtrazione in località Andonno e l’efficientamento del serbatoio di Crocetta» e riguarderà, oltre il comune di Cuneo, altri 15 comuni del circondario.

Questo è un nuovo successo di Cogesi e del “sistema consortile” che, attraverso i suoi soci operativi assicura la gestione del servizio idrico integrato in un territorio più ampio dell’intera regione Liguria, con una densità abitativa ridotta e una configurazione complessa e diversificata dal punto di vista geo-morfologico, sapendo integrare al proprio interno lo slancio verso il futuro e il rispetto per le storie gestionali dei territori.