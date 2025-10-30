A Busca batte forte il cuore solidale della Fitwalking: 16mila euro a scuole e associazioni

La Fitwalking Solidale di Busca, organizzata dal suo Comitato in collaborazione con il Circolo Endas ASD Cuneo Centro e con il sostegno del Comune di Busca, ha festeggiato il suo decimo compleanno con un risultato straordinario: 3.525 i pettorali venduti e contributi importanti distribuiti sul territorio.

Come sempre, il solidale, anche in questa decima edizione, ha portato ottimi risultati, ritornando a scuole ed associazioni aderenti all’iniziativa, i proventi dei pettorali da loro venduti. Cifre importanti per l’Associazione la Cura nello Sguardo e Voglia di Crescere ODV con 700 pettorali venduti e 3.500 euro di contributo cadauna, per Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Busca con 680 pettorali e 3.400 euro di contributo, per l’ ACR San Biagio con 120 pettorali e 600 euro e via via, con numeri inferiori ma importantissimi per raggiungere il prestigioso risultato, per Confartigianato Cuneo, Ass. “Volontari dell’ Annunziata”, Ass. “Bambini di Zucchero”, Lions Club Busca e Valli, Scuola dell’Infanzia “Don Becchis”, Palestra “Body Style”, Istituto Comprensivo di Villafalletto, Airone Assoc di Genitori ODV, G.S.D. Podistica Buschese – Circolo U.S. A.C.L.I., SSD Busca 1920, Kalipè A.S.D., Busca & Verde, Idee.comunità ODV.

Il devoluto di questa edizione ammonta a 16.000 euro ai quali si aggiungono i 5 mila euro donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per lo scopo solidale principale della manifestazione: anche quest’ anno sono andati all’associazione Voglia di Crescere ODV, quali contributo per l’acquisto di un’autombulanza da donare al reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo, in sostituzione del mezzo attualmente in uso.

Da parte del Comitato Fitwalking Solidale di Busca un ringraziamento corale: «Un sincero grazie a tutti coloro che credono in questo progetto a partire dall’Amministrazione Comunale sempre al nostro fianco con il supporto degli uffici, ai gruppi buschesi della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Ambienti Impervi, che garantiscono la sicurezza della manifestazione. Infine, la nostra gratitudine va alle scuole, alle associazioni, agli sponsor senza i quali non si potrebbe organizzare un evento di questa portata e a tutti i volontari che nei giorni dell’evento contribuiscono fattivamente alla realizzazione della Fitwalking».

L’appuntamento è per l’undicesima edizione che come sempre cadrà la terza domenica di settembre, il 20 settembre 2026.