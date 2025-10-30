“Storie di sport. Jack Sintini. La mia partita quotidiana”: il campione di volley arriva a Cuneo

Lunedì 10 novembre alle 20.30 a San Rocco Castagnaretta, presso il Centro incontri “Don Marro” (Via Aisone), la polisportiva San Rocco 85 Asd organizza l’evento “Storie di sport. Jack Sintini. La mia partita quotidiana”.

Il campione di pallavolo ed ex giocatore della nazionale e della serie A, noto per essere tornato in campo ed aver vinto un campionato italiano giocando la finale da titolare dopo aver affrontato e superato un linfoma diffuso al quarto stadio ad alto grado di malignità, racconterà la sua storia di sport e di vita e sarà disponibile a rispondere alle domande del pubblico.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Rocco Castagnaretta, il sostegno dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” e il contributo della Fondazione CRC. Il Comitato di San Sereno è partner nell’ambito delle iniziative di San Sereno 2025. La partecipazione alla serata è libera e gratuita.

Partendo dalla sua storia personale e da aneddoti sportivi, il campione di volley classe 1979 originario della provincia di Ravenna Jack Sintini, affronta alcuni temi fondamentali relativi al gioco di squadra, tra cui la responsabilità individuale, il ruolo, la pressione, il conflitto e l’appartenenza, applicabili alla vita di tutti i giorni. Attraverso la metafora sportiva, l’ex giocatore di pallavolo racconta di come il singolo possa fare la differenza e portare sé stesso e chi lo circonda al raggiungimento di grandi obiettivi.

Jack Sintini è un giovane marito, un giovane padre ed un giocatore di pallavolo ai massimi livelli all’apice della carriera quando all’improvviso, all’età di 32 anni, riceve una diagnosi durissima. Gli viene diagnosticato un linfoma al quarto stadio, diffuso, ad alto grado di malignità. La sua vita cambia, la sua nuova squadra non è più in campo nei palazzetti ma tra le corsie di un ospedale ed è composta di medici ed infermieri. Dopo sette cicli di chemioterapia ed un autotrapianto di midollo osseo, riesce a guarire ed ha una seconda possibilità per tornare ad una vita sana, dalla sua famiglia e sui campi di pallavolo. Ciliegina sulla torta la vittoria del campionato italiano di serie A del 2013 come palleggiatore titolare nel Trentino con nomina di miglior giocatore della partita.

Conclusa la carriera sportiva da professionista, un senso di gratitudine spinge Jack a creare l’Associazione che porta il suo nome ed affrontare le sfide di ogni giorno con un piglio del tutto nuovo. Oggi Jack dirige la sezione Sport & Corporate Training Divisions per Randstad Italia ed è impegnato nel sociale con la propria associazione, che raccoglie fondi per progetti in favore dei pazienti oncologici. Oltre ad essere un campione di pallavolo, Jack Sintini è Cavaliere della Repubblica Italiana e Ambasciatore Unicef.