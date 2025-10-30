 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 30 ottobre 2025, 07:36

Monossido di carbonio in un’abitazione di Mondovì: una persona in ospedale per accertamenti

Intervento dei soccorsi ieri sera in via Alessandria: rilevate tracce di monossido di carbonio dovute probabilmente al malfunzionamento di una stufa

Immagine archivio

Immagine archivio

Momenti di apprensione ieri sera a Mondovì, dove i soccorsi del 118 sono intervenuti in un’abitazione di via Alessandria intorno alle 20.18 per prestare aiuto a una persona che si sentiva male. Una volta entrati nell’alloggio, i sanitari hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio nell’aria, facendo immediatamente scattare le procedure di sicurezza.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì, che ha individuato l’origine del problema in una piccola stufa, probabilmente malfunzionante. L’apparecchio è stato subito scollegato per evitare ulteriori rischi.

La persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale per accertamenti, mentre è stata inviata una comunicazione al Comune affinché vengano effettuati i necessari controlli prima di un’eventuale riattivazione dell’impianto.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium