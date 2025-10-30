Monossido di carbonio in un’abitazione di Mondovì: una persona in ospedale per accertamenti

Momenti di apprensione ieri sera a Mondovì, dove i soccorsi del 118 sono intervenuti in un’abitazione di via Alessandria intorno alle 20.18 per prestare aiuto a una persona che si sentiva male. Una volta entrati nell’alloggio, i sanitari hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio nell’aria, facendo immediatamente scattare le procedure di sicurezza.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì, che ha individuato l’origine del problema in una piccola stufa, probabilmente malfunzionante. L’apparecchio è stato subito scollegato per evitare ulteriori rischi.

La persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale per accertamenti, mentre è stata inviata una comunicazione al Comune affinché vengano effettuati i necessari controlli prima di un’eventuale riattivazione dell’impianto.