È morto dopo il ricovero al "Santa Croce" il ciclista di Diano d’Alba caduto a Serravalle Langhe

Ricoverato al "Santa Croce" di Cuneo in codice di gravità rosso, non ce l’ha purtroppo fatta a superare i traumi della caduta Piero Gallarato, il pensionato di Diano d’Alba che intorno alle ore 13 di ieri, domenica 31 maggio, è stato vittima di una caduta mentre a bordo di una bicicletta a pedalata assistita percorreva una strada a Serravalle Langhe.
L’uomo, classe 1944, era stato stato soccorso dai sanitari dei servizio di emergenza di Azienda Zero, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della Stazione di Bossolasco, ed elitrasportato all’ospedale cuneese, dove sarebbe spirato nel tardo pomeriggio.
L’uomo lascia la moglie, con la quale viveva nel capoluogo del comune langarolo, e una figlia.
"Un fatto che ci colpisce profondamente – dice Paolo Olivero, da pochi giorni nuovo sindaco di Diano d’Alba –. Alla famiglia il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera nostra comunità".