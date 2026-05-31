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Auto va a fuoco alle porte di Barolo: messa in sicurezza dai vigili del fuoco
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Cronaca | 31 maggio 2026, 08:05

Auto va a fuoco alle porte di Barolo: messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Nella notte un altro intervento per un veicolo uscito di strada tra Crava e Morozzo

Auto va a fuoco alle porte di Barolo: messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Due interventi, tra la serata di ieri e le prime ore di oggi, hanno impegnato i Vigili del fuoco della Granda in soccorso di altrettanti automobilisti trovatisi in difficoltà.

Il primo si è verificato poco dopo le ore 21 di ieri, sabato, lungo via Crosia a Barolo, in zona Cannubi, dove un’automobile alimentata a Gpl ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono intervenute squadre di Alba e Dogliani, che hanno messo in sicurezza il veicolo.

Poco prima delle ore 3 di oggi, domenica 31 maggio, l’uscita di strada verificatosi lungo la Provinciale che collega Crava a Magliano Alpi.

L’incidente non ha coinvolto altri veicoli. L’attraversamento di un animale sulla sede stradale la possibile causa dell’uscita di strada. Pressoché incolume l’uomo alla guida.

Sul posto sono intervenute squadre da Mondovì e dal distaccamento volontari di Morozzo.

Redazione

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