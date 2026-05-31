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Raggiunto dalle prime squadre di soccorritori lo speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti
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Cronaca | 31 maggio 2026, 18:33

Garessio, allarme per uno speleologo incastrato a -120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti

Attivati i soccorritori delle delegazioni del Soccorso Alpino piemontese, ligure e lombarda

L'ingresso della grotta in un'immagine del portale Catasto Grotte Piemonte (https://catastogrotte-piemonte.net/)

L'ingresso della grotta in un'immagine del portale Catasto Grotte Piemonte (https://catastogrotte-piemonte.net/)

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è impegnato in un intervento di carattere speleologico nel comune di Garessio.

Intorno alle 17 è stato lanciato un allarme per uno speleologo incastrato, probabilmente sotto una roccia, a -120 metri nella Grotta dei Cinghiali Volanti.

Sono stati attivati i soccorritori delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda e la commissione medica e dei disostruttori.

La squadra di primo intervento è già sul posto. 

***

Aggiornamento delle ore 20.44. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche l'elicottero del servizio di emergenza 118 gestito da Azienda Zero e i Vigili del Fuoco, con una squadra Speleo Alpino Fluviale (Saf) da Cuneo e volontari dal distaccamento di Garessio. 

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