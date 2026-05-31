E’ stato raggiunto dalle prime squadre di soccorritori lo speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti.

E’ quanto fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico con un aggiornamento (diffuso alle ore 22.19) sui soccorsi avviati dal pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, in territorio di Garessio.

Si tratta di un uomo di nazionalità italiana, cosciente e collaborativo, ma ha un arto inferiore bloccato da un masso.

È assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, specificamente formato per intervenire in quel tipo di ambiente, e dalle squadre tecniche tra cui i disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo.

In seguito le sue condizioni sanitarie verranno rivalutate per individuare la strategia migliore per l'evacuazione.

Al momento – si fa sapere – sono impegnati 42 tecnici del Soccorso Speleologico tra cui 8 sanitari e 8 disostruttori.

Un nuovo aggiornamento verrà diffuso domattina dopo le 8.30.