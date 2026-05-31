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Autoarticolato carico di polli finisce fuori strada sulla provinciale tra Magliano Alfieri e Priocca
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Cronaca | 31 maggio 2026, 09:12

Autoarticolato carico di polli finisce fuori strada sulla provinciale tra Magliano Alfieri e Priocca

Illeso l’autista. Strada al momento chiusa mentre sono in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante

Autoarticolato carico di polli finisce fuori strada sulla provinciale tra Magliano Alfieri e Priocca

Un camion con rimorchio carico di polli è finito fuori strada poco dopo le 7 di questa mattina, domenica 31 maggio, mentre percorreva la strada provinciale 2 nel tratto che collega gli abitati di Magliano Alfieri e Priocca.

Illeso l’autista. Non sono al momento note le cause dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli.

La strada risulta al momento chiusa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Alba, ancora sul posto per la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata, ed è atteso l’arrivo di una squadra dal distaccamento volontari di Sommariva del Bosco. Presenti anche i Carabinieri.

Sono in corso in questi minuti le operazioni di recupero dell’autoarticolato ad opera delle autogrù del servizio Morellato Mts di Isola d’Asti.

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