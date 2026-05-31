Ciclista grave al "Santa Croce" dopo l’uscita di strada a Serravalle Langhe [VIDEO]

Nuovo grave incidente sulle strade della Granda. A farne le spese un 67enne che intorno alle 13 di oggi, domenica 31 maggio, è finito fuori strada mentre viaggiava a bordo di una bicicletta a pedalata assistita (prime sommarie informazioni riferivano di una motocicletta) in territorio di Serravalle Langhe.
Non si conoscono al momento maggiori dettagli sulla dinamica del sinistro.
In soccorso dell’uomo è intervenuto l’elicottero del servizio regionale di emergenza di Azienda Zero, che dopo avergli prestate le prime cure lo ha trasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso.