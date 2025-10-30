Fattoria Sociale Paideia: domeniche inclusive tra natura e animali a Caramagna Piemonte

La natura è di tutti e nelle domeniche di novembre e dicembre torna protagonista nella sede cuneese della Fattoria Sociale Paideia, nella cascina recentemente rigenerata di Caramagna Piemonte. Dopo il successo delle stagioni precedenti, gli appuntamenti del fine settimana si moltiplicano per coinvolgere ancora più famiglie del territorio, con proposte inclusive pensate per vivere esperienze autentiche all'aria aperta.

La Fattoria Sociale Paideia è un luogo aperto a tutti, con una particolare attenzione ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. Gli spazi e le attività sono progettati per garantire accessibilità, accoglienza e benessere, attraverso il contatto con gli animali, la cura delle piante e laboratori immersivi nella natura. Le attività della sede di Caramagna contribuiscono concretamente a sostenere i progetti di Fondazione Paideia, che da oltre 30 anni offre aiuto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

Nella sede di Caramagna Piemonte oltre 6.000 mq di natura accolgono famiglie e gruppi in un contesto accessibile e inclusivo. È qui che i giovani esploratori potranno utilizzare foglie e ghiande per creare opere d'arte "green" e conoscere meglio gli asini della fattoria, protagonisti di momenti di incontro speciali che favoriscono il benessere emotivo e relazionale di grandi e piccini.

Le domeniche in fattoria rappresentano un'occasione preziosa per le famiglie cuneesi di vivere esperienze nella natura, in un ambiente pensato per essere accogliente e inclusivo, dove ogni bambino può sentirsi a proprio agio e partecipare attivamente alle proposte educative.

Tutte le date e la possibilità di iscrizione sono disponibili su: www.fattoriasocialepaideia.it/eventi