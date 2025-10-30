Quando gli impegni vengono mantenuti per il nostro territorio – le azioni concrete!

Le Agenzie Itas Mutua di Saluzzo, Savigliano, Pinerolo e Cuneo rappresentate dalla B.S. ASSICURAZIONI e dalla ASSICURAZIONI SAN MICHELE hanno provveduto a donare una cospicua somma a favore della CROCE ROSSA DI SAMPEYRE e domenica 28 settembre a Sampeyre, Valle Varaita, si è tenuta l'inaugurazione del carrello appendice, gancio traino, generatore di corrente elettrica, gadzebo, soffione aria calda, atti alla realizzazione di una struttura di pronta partenza in caso di eventi calamitosi. Queste dotazioni sono a disposizione non solo della C.R.I. di Sampeyre ma bensì vengono condivise anche al di fuori del proprio territorio di competenza in occasione di grandi eventi e manifestazioni (ad. es. la Fausto Coppi, l'Adunata degli Alpini di Biella, le Universiadi etc.) oltre che altre attività in caso di calamità naturali od in caso di allerta idrogeologica (ad es. alluvione di Limone Piemonte).

Erano presenti all'evento per la Croce Rossa: il Presidente del Comitato di Sampeyre Matteo Bongiasca, il Presidente del Comitato Provincia Granda Tomatis Claudio, il Direttore Comitato Provincia Granda Concetta D'Angelo, il Delegato Provinciale Area Operazioni-Emergenza e soccorsi Einaudi Lorenzo.

Erano presenti all'evento in rappresentanza di Itas Mutua e delle società assicurative di cui sopra Monica Navetto e Domenico Sasia.

Il Presidente Matteo Bongiasca ha dichiarato quanto segue “la vostra preziosa donazione ci ha permesso di acquistare un mezzo che potrà essere utilizzato sia come coordinamento in loco, per delle attività di carattere emergenziale ma anche per un triage, ovvero classificazione della gravità delle vittime oppure per la prima accoglienza.

Nasce quindi un mezzo polifunzionale che può essere utilizzato da qualunque Comitato della Provincia, su più fronti, e sempre seguendo il principio di sussidiarietà”.

Monica Navetto e Domenico Sasia hanno dichiarato quanto segue “siamo orgogliosi di rappresentare sui territori delle nostre Agenzie la Compagnia Itas Mutua.

Le Mutue a differenza delle Compagnie tradizionali, che devono riconoscere gli utili agli azionisti, hanno invece l'obbligo di ridistribuire gli utili sul territorio a beneficio di tutti i clienti che acquisicono il valore di socio assicurato.

Essere vinci ai nostri clienti mediante azioni come quella a supporto della Croce Rossa è per noi un ulteriore stimolo, poiché il nostro lavoro acquisice una valenza sociale e morale verso i nostri clienti, unica nel comparto assicurativo.

Per i nostri clienti scegliere una Compagnia come Itas Mutua non è solo acquistare una polizza assicurativa ma aderire ad un etica ed un principio non prettamente economico ma sociale e con un alto valore morale”.

Itas Mutua Assicurazioni nasce a Trento del 1821 ed è la più antica Compagnia assicurativa italiana, le Agenzie della B.S. ASSICURAZIONI sono a Saluzzo, Savigliano e Pinerolo l'Agenzia della ASSICURAZIONI SAN MICHELE è presente a Cuneo ed hanno entrambe delle subagenzie e collaboratori presenti sul territorio rappresentato che permettono un servizio capillare per essere sempre vicini ai soci assicurati.

E' tutt'ora in corso la selezione di nuovi progetti per l'anno 2026, poiché è intenzione di Itas Mutua dimostrare un impegno continuo, con azioni concrete, a sostegno del territorio e quindi a beneficio dei clienti assicurati.