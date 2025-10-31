Alba: interruzione elettrica in Corso Bra giovedì 6 novembre

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba un'interruzione programmata dell'energia elettrica giovedì 6 novembre, dalle 10:30 alle 14:30, in Corso Bra (civici 109 e 125) per lavori sugli impianti.
Durante l'intervento, l'erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo, Enel raccomanda di evitare imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni:
- Sito: e-distribuzione.it
- SMS al 320.2041500 (indicare il codice POD dalla bolletta)
- App gratuita di e-distribuzione per smartphone
- Numero Verde per guasti: 803.500