"Carta Dedicata a Te" 2025: pubblicato l'elenco dei beneficiari ad Alba

La “Carta Dedicata a Te” consiste in un contributo economico di 500 euro per nucleo familiare, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. ed utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

In base a quanto definito dal decreto interministeriale sono state assegnate al Comune di Alba n. 306 carte, attribuite sulla base di un elenco INPS ai nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

L’elenco dei beneficiari della misura per l’anno 2025 è ora disponibile sul sito www.comune.alba.cn.it del Comune di Alba alla pagina “ Carta Dedicata a Te ” e per verificare se si è percettori del beneficio occorre controllare se nell’elenco è indicato il codice relativo al proprio protocollo DSU – ISEE.

Il Comune di Alba invierà nei prossimi giorni, a tutti i beneficiari che ne hanno diritto nel 2025 (sia per chi deve ritirare la carta per la prima volta, che per chi ne è già in possesso), una comunicazione scritta personale con tutte le indicazioni necessarie.