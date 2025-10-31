Savigliano: nuova struttura gioco nel cortile del Centro educativo

«Un ulteriore tassello che arricchisce il nostro cortile e lo rende più attrattivo per tutti i ragazzi e le ragazze che lo frequentano».

È pienamente “operativa” da qualche settimana la nuova struttura gioco installata nel cortile del Centro educativo post-scolastico. È stata acquistata sia grazie a quanto ricavato dalla campagna natalizia di raccolta fondi 2024 (circa 10.000 euro, giunti in una parte consistente da nuovi donatori, sia piccoli che grandi) sia grazie all'importante lascito di Maria Mariano, alla cui memoria è stato assegnato il diploma di benefattore nel corso della recente Giornata del Ricordo e del Ringraziamento dei Benefattori.

La struttura, in materiali moderni e resistenti, è dotata di corde, scale, sbarre per attività fisica all'aria aperta ed anche una piccola parete per l'arrampicata. Per garantire il gioco dei bambini in sicurezza, è stata montata una pavimentazione in gomma, che possa attutire eventuali cadute.

«Ci sembra doveroso mostrare come siano stati impiegati i proventi della campagna natalizia e del lascito di Maria Mariano – evidenzia il presidente dell'ente Gianfranco Saglione –. È il miglior modo per ringraziare tutti i donatori, piccoli e grandi, della loro generosità».

Non solo una nuova struttura. Per il cortile di corso Roma Oasi Giovani sta pensando e mettendo a punto un progetto innovativo: renderlo sempre di più uno spazio aperto a tutta la cittadinanza, anche fuori dagli orari del Centro educativo post-scolastico. Per questo nuovo progetto all'orizzonte si stanno valutando i giorni e le fasce orarie più adatte.