Grande partecipazione alla “Cena del fritto di pesce” organizzata dal Comitato Savella di Trinità

Il Comitato Savella di frazione Savella di Trinità ha tenuto con successo, lo scorso sabato 25 ottobre, la “Cena del fritto di pesce”, attirando ben 250 commensali.
Nata 30 anni fa, la realtà associativa ebbe origine per aiutare il massaro, l’antico contadino che curava gli appezzamenti di terreno, nei compiti organizzativi.
Il suo attuale presidente è Silvio Racca.
Negli ultimi anni, oltre ai festeggiamenti patronali, il Comitato Savella organizza numerose attività, come il pranzo con la porchetta, in occasione del motoraduno primaverile di Fossano; il giro-pizza a maggio e la serata della Bagna Caöda, prossimo evento, tra i più attesi, ai primi di dicembre.