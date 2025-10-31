 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 31 ottobre 2025, 13:58

Grande partecipazione alla “Cena del fritto di pesce” organizzata dal Comitato Savella di Trinità

Lo scorso weekend 250 commensali in frazione, in attesa di replicare con la cena della Bagna Caöda di dicembre

Grande partecipazione alla “Cena del fritto di pesce” organizzata dal Comitato Savella di Trinità

Il Comitato Savella di frazione Savella di Trinità ha tenuto con successo, lo scorso sabato 25 ottobre, la “Cena del fritto di pesce”, attirando ben 250 commensali.

 

Nata 30 anni fa, la realtà associativa ebbe origine per aiutare il massaro, l’antico contadino che curava gli appezzamenti di terreno, nei compiti organizzativi. 

Il suo attuale presidente è Silvio Racca

 

Negli ultimi anni, oltre ai festeggiamenti patronali, il Comitato Savella organizza numerose attività, come il pranzo con la porchetta, in occasione del motoraduno primaverile di Fossano; il giro-pizza a maggio e la serata della Bagna Caöda, prossimo evento, tra i più attesi, ai primi di dicembre.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium