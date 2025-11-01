Ultimo saluto di Sommariva del Bosco al formaggiaio dei mercati Michele Busso

Si svolgeranno lunedì 3 novembre, alle ore 10, nella parrocchia SS. Giacomo e Filippo di Sommariva del Bosco, partendo in auto dall’abitazione di via Motta 4, i funerali di Michele Busso, 66 anni, deceduto alcuni giorni fa dopo breve malattia.

L’uomo era conosciuto in paese e in tanti luoghi delle provincie di Cuneo e Asti per la sua attività di rivendita di formaggi, prodotti ricercati con pazienza e professionalità, e offerti alla clientela in vari mercati di Langhe ed Astigiano dal suo banco “I formaggi di Michele”.

A fine 2024 era mancata improvvisamente la moglie Piera Molino, con la quale aveva creato un binomio di esperti formaggiai, conosciuti e apprezzati per gentilezza e cura nei rapporti con la clientela.

Tantissime le manifestazioni di solidarietà e vicinanza alla famiglia, fra cui quella dell’amministrazione comunale di Sommariva del Bosco, che proprio in estate aveva potuto apprezzare le qualità professionali di Michele, coinvolgendolo nell’evento televisivo “Terraverde”, al quale aveva partecipato con entusiasmo.

Michele Busso lascia i figli Mario con la piccola Eleonora, Marco con Cristina, il fratello Emilio e famiglia, la sorella Maria Teresa e famiglia, nipoti, amici e parenti tutti.

Eventuali offerte saranno devolute alla ricerca sul cancro a I.R.C.C.S. di Candiolo.

La veglia di preghiera si terrà domenica 2 novembre, alle ore 20.30, nel Santuario Beata Vergine in Sommariva del Bosco.