Frontale tra due auto a Busca, nessun ferito

Nessuna conseguenza per le persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto oggi, sabato 1 novembre, intorno alle 12:50 in via Laghi d'Avigliana a Busca.

Due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ha fortunatamente provocato solo danni materiali ai mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente da Cuneo e una da Busca, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei veicoli incidentati, senza alterare la viabilità. Presente anche un'ambulanza del 118, attivata in via precauzionale, ma non si è reso necessario il trasporto di nessuno in ospedale.