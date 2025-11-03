A Busca un novembre di eventi dedicati agli anziani e alle persone fragili

Nel mese di novembre a Busca è in programma un ricco calendario di eventi pensati per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e di chi vive situazioni di fragilità sociale, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la relazione tra cittadini.

Giovedì 13 novembre, alle 9.30, nella sala del Centro Anziani in piazza Santa Maria, si terrà l’incontro “Volontario? Sì, grazie!”, con la dottoressa Michela Re, rivolto a chi desidera entrare a far parte della squadra di animazione. La partecipazione è libera e la prenotazione, pur non obbligatoria, è consigliata al numero 3791597895 (mercoledì 9-12, giovedì 14-17 o via WhatsApp).

Mercoledì 19 novembre, alle 18, nel Salone Spazio Anziani (Casa della Salute, piano terra), è previsto il secondo “Incontro della salute”, dedicato al tema del Parkinson. Interverranno le dottoresse Elona Brahimi, esperta in terapie avanzate per il Parkinson, e Claudia Burlato, fisiatra specializzata in medicina fisica e riabilitativa, con la partecipazione della fisioterapista Giulia Garelli e dell’associazione “La Parkimaca – Parkinson Cuneo e le sue valli”. Anche in questo caso la partecipazione è libera e la prenotazione consigliata.

Sabato 22 novembre, dalle 15, sempre nello Spazio Anziani, si svolgerà la “Festa dei Novantenni”, aperta a tutta la cittadinanza e dedicata in particolare a chi nel 2025 ha festeggiato il traguardo dei 90 anni. L’appuntamento sarà animato da musica, premi e momenti conviviali.

Le iniziative si affiancano alle attività già in corso, tra cui corsi di geromotricità, ginnastica antalgica in acqua e attività fisica adattata. Per informazioni è possibile contattare il numero 3791597895.