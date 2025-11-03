Nuovo ambulatorio a San Giacomo di Roburent per la dottoressa Alison Verra

Dal 6 novembre 2025 la dottoressa Alison Verra , già medico Titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta operante nel comune di Vicoforte aprirà un nuovo ambulatorio nel comune di Roburent località San Giacomo con i seguenti orari:

Giovedì dalle ore 09,30 alle ore 10,30 presso Via Uranio, 5 – Loc.tà San Giacomo ROBURENT Telefono 329/7519226 per segreteria dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Telefono 351/7576181 per urgenze Email di studio studiomedicovico@gmail.com

La dottoressa riceve inoltre su appuntamento a Vicoforte, in via Felice Biella, 2 nei seguenti orari:

Lunedì dalle ore 09,30 alle ore 10,30

Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 10,30

La scelta del medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.