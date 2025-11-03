Notte di violenza al Pronto Soccorso di Cuneo: quattro operatori aggrediti da un paziente

Chi aggredisce un medico, un infermiere o un operatore sanitario non colpisce solo una persona, ma l’intero sistema di cura e sicurezza pubblica.

E negli ospedali italiani, purtroppo, gli episodi di rabbia e violenza contro chi lavora per curare sono sempre più frequenti.

Per contrastare il fenomeno, la legge ha rafforzato le tutele a favore del personale sanitario, equiparando medici, infermieri e operatori — durante il servizio — ai pubblici ufficiali.

Una norma che sancisce un principio chiaro: chi cura deve essere rispettato.

Il personale sanitario non chiede applausi dai balconi né titoli da eroe. Chiede semplicemente rispetto. E quando questo viene meno, la risposta è una sola: tolleranza zero.

A Cuneo le denunce aumentano. E cominciano ad arrivare anche le condanne.

Nei giorni scorsi è stata pronunciata la prima sentenza del tribunale di Cuneo nei confronti di un uomo che, nel 2023, aveva minacciato di morte un infermiere del Pronto soccorso del Santa Croce.

E sempre oggi è attesa la convalida del fermo di un trentenne cuneese che, sabato notte, ha aggredito verbalmente e fisicamente quattro operatori in servizio al Pronto soccorso, procurando loro delle lesioni, per fortuna lievi.

L’uomo era giunto in ospedale a bordo dell’ambulanza, in evidente stato di ebbrezza.

Già durante il trasporto aveva mostrato un atteggiamento violento, tanto che erano stati chiamati i carabinieri, saliti a bordo del mezzo per contenerlo.

“Quando è arrivato non stava in piedi — racconta un infermiere —. Si è chiuso in bagno e si è sdraiato a terra. E quando un’infermiera si è avvicinata per accertarsi delle sue condizioni, l’ha sollevata e scaraventata contro il muro”.

Oltre alla donna, sono state aggredite altre due infermiere e un operatore socio-sanitario, tutti ora a casa per infortunio.

L’uomo è stato immediatamente arrestato dai carabinieri e il suo fermo dovrebbe essere convalidato nelle prossime ore.

Non solo denunce, però. A Cuneo iniziano ad arrivare anche le prime sanzioni amministrative: fino a mille euro di multa per chi insulta il personale in servizio.

“Chi lavora in Pronto soccorso è particolarmente esposto, nonostante i provvedimenti protettivi assunti dall’azienda — spiega il dottor Giuseppe Lauria, direttore del Dipartimento di Emergenza e delle Aree critiche del Santa Croce —. Ma la violenza contro chi lavora h24, sette giorni su sette, è inaccettabile. Da parte del Dipartimento e dell’azienda la tolleranza sarà sempre zero. Qualunque tipo di aggressione, verbale o fisica, avrà conseguenze”.

Un messaggio netto, che ora trova riscontro anche nei fatti giudiziari. “Le norme ci sono — conclude Lauria — e il nostro dovere è farle rispettare. Nessuna impunità: chi insulta o aggredisce il personale sanitario ne risponderà di fronte alla legge”.